L'association pour l'allaitement maternel ouvre sa ligne d'écoute "Allo Titi Mama"

Te U o te Ora, association de promotion et de soutien à l’allaitement annonce l’ouverture de sa ligne d’écoute « Allo titi mama », initiative inédite en Polynésie dont le but est de soutenir les familles concernées par l’allaitement maternel.

Pierre Emmanuel GAROT avec communiqué •

L'allaitement maternel est instauré "à 85% à la maternité mais malheureusement il décline très vite" regrettent l'association Te U O Te Ora. Alors que l’OMS le recommande de manière exclusive jusqu’à 6 mois et jusqu’à 2 ans au moins ensuite. "En effet il assure une nutrition essentielle et irremplaçable pour la croissance et le développement de l’enfant. C’est la première forme d’immunisation que reçoit l’enfant qui est protégé contre les infections respiratoires, maladies diarrhéiques et autres affections potentiellement mortelles" précise l'association Te U O Te Ura dans un communiqué.

L’allaitement maternel exclusif a un effet protecteur contre l’obésité, fléau en Polynésie. Selon l’OMS, les pratiques non optimales d’allaitement dont l’allaitement non exclusif sont à l’origine de 11,6% de décès d’enfants de moins de 5 ans dans le monde. En Polynésie, l’arrêt prématuré de l’allaitement maternel est "lié à 3 causes principales, comme les douleurs, selon une enquête faite à la maternité du Taaone en 2023".

À compter du lundi 14 octobre, le 89 600 800 sera ouvert 7 jours sur 7, de 8 heures à 20 heures (prix d'un appel local)

Cathy Mallo, trésorière de Te U O Te Ora explique que "30 bénévoles vont se relayer au bout de la ligne. Il s'agit de personnes formées en allaitement". Une première en Polynésie: "cela permettra de réduire les inégalités entre les familles des îles qui n'ont pas d'accès aux sage-femmes ou aux aide-soignantes, avec le secteur urbain de Tahiti".

Questions/Réponses

"Une maman qui a mal au sein quand elle allaite. Que peut-on lui proposer pour réduire la douleur ?". "Une maman qui a l'impression de ne pas avoir assez de lait: on lui propose de garder beaucoup bébé sur elle".

"Vodafone est partenaire est finance une grande partie des abonnements des bénévoles, Allianz nous assure gratuitement". Le coût de cette ligne ouverte comprend aussi la formation continue.

L'association Te U O Te Ora organise également la Grande Tétée le Samedi 19 au Parc Paofai.