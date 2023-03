L'association tous pour Lola: se mobiliser pour les enfants atteints des cancers

Sensibiliser la population au cancer des enfants… C’est l’objectif de la toute jeune association Tous pour Lola. Sa naissance : il y a un An et Demi à Toulouse . Son relais : une antenne créée au fenua en début d’année. Et Sa première action : une journée d’activités à Taravao.

Suliane favennec (HY) •

L'Association tous pour Lola a été créée à Toulouse. Depuis le 2 janvier dernier une petite pousse a pris racine en Polynésie. Lola, c'est une petite fille atteinte d'une leucémie aiguë. Après plusieurs années de maladies, elle est aujourd'hui guérie. L'idée à la base était "d'aider cette famille. Puis au fenua, on a voulu continuer pour tous les autres enfants." Aujourd'hui, c'était la toute première action de cette petite association qui regroupe déjà 85 entrées et 25 bénévoles.

S’activer pour la bonne cause. Celle des enfants atteints de cancer… Des cas encore peu connus du grand public. Alors petits et grands se sont rassemblés au stade du lycée de Taravao pour se prêter aux activités de fitness, du défi de la chaise et Tamure . Au programme aussi, un barbecue, des jeux pour enfants et un concert de musique. Invité par l’association tous pour Lola, l’artiste Eto a lui aussi souhaité apporter sa pierre à l’édifice. Toute jeune au Fenua, l’association a organisé cette journée pour se faire connaître, sensibiliser un maximum de personnes mais pas seulement. Les fonds récoltés seront donc reversés aux associations Sourire à la vie et Pererau o Te Tama du CHPF. D’autres actions sont prévues. Le 17 juin un marathon Tamure à la mairie de Punaauia et une traversée à la nage entre Tahiti et Moorea le 9 septembre.