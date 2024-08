L'école hôtelière, la recette pour bien commencer sa vie professionnelle

De la première aux BTS, ils se forment aux métiers de la restauration et de l'hôtellerie à l'école hôtelière de Punaauia. Sommellerie, pâtisserie, accueil-réception...les étudiants sont presque tous assurés de décrocher un emploi à la clé.

Turouru Gueirard/Eric Tang •

Le CS ou certificat de spécialisation.Une formation novatrice d'une durée d'1 an. Elle est proposée par l'école hôtelière de Tahiti depuis 2021. Aujourd'hui, ils sont près de 45 élèves à faire leur rentrée. Parmi eux, Pania, venu de Thaïlande a choisi la spécialité traiteur. "Quand je retournerai en Thaïlande, je vais ouvrir mon restaurant...un peu tout mélangé...tahitien français, cuisine thaïlandaise c'est très piquant...ici c'est plutôt exotique, lait de coco, poisson !", dit le jeune homme.



Théorie et pratique

Pour sa camarade Wandy, et pour beaucoup d'autres élèves, cette certification leur permet de pratiquer le métier et de favoriser leur insertion professionnelle. "J'ai remarqué que pendant mes années scolaires, la théorie et moi on ne s'entendait pas du tout...j'ai vu qu'on apprenait plus en pratique qu'en théorie", avoue la jeune fille. "Les élèves ne travailleront que du lundi au vendredi, en fin de semaine ils pourront se rendre en entreprise, spécialement les apprentis, pour approfondir leur savoir. Ca va être la continuité de la formation", explique Robyn Mu Wong, professeur d'hôtellerie et restauration.



Vaiare Tama, référante en contrat d'apprentissage, et quelques élèves. • ©Polynésie la 1ère

En partenariat avec le Grepfoc, un organisme de formation, l'école hôtelière de Tahiti propose 7 certificats de spécialisation. Avec les années, la demande ne cesse d'augmenter. Une petite victoire pour l'établissement. "Cette année, ça prend vraiment de 'l'ampleur puisque nous avons 7 CS et à peu près 7 apprentis dans chaque certificat", déclare fièrement Vaiare Tama, référante en contrat d'apprentissage.

Les 45 apprentis débuteront la formation lundi et seront placés en entreprise dès la semaine prochaine.

Le reportage de Turouru Gueirard :