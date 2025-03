L’État et le Pays engagent 14,9 milliards de francs pour le développement des infrastructures en Polynésie française

43 projets à hauteur de 14,9 milliards de francs ont été validés lors du comité de pilotage pour la programmation de la Dotation Globale d'Investissement (DGI). Des infrastructures pour les Jeux du Pacifique ont été prévues.

9,1 milliards de francs pacifique pour l'Etat et 5,8 milliards pour le Pays. Après un comité de pilotage multi-dispositifs ce mercredi, le Haut-comissaire Eric Spitz et le président Moetai Brotherson ont déterminé le montant à allouer pour les projets d'infrastructures routiers, maritimes, portuaires, aéroportuaires, sportifs et de défense contre les eaux en Polynésie française.

43 projets d’un montant global de 14,9 milliards de francs ont donc été validés. Le soutien financier de l’État servira aussi à la rénovation et la construction d'infrastructures pour les Jeux du Pacifique. La programmation finance cinq infrastructures sportives essentielles à l’accueil de l’événement. Cette année, une partie de la programmation est également consacrée à moderniser et mettre aux normes les aérodromes des Tuamotu-Gambier (Manihi, Arutua, Kauehi, Totegegie-Gambier) et à la mise à niveau des infrastructures de transport pour assurer le bon déroulement des compétitions des Jeux du Pacifiques 2027.

Une nouvelle cantine au collège de Ua Pou

Le soutien financier est renforcé en faveur de la transition écologique par rapport aux années précédentes. Pour la première fois, la notion de projets "verts" a été introduite dans les discussions. Cette année, cinq projets identifiés par le Pays s'inscrivent dans cette démarche. "Dans la construction, on peut s'assurer que les batiments ont une meilleure empreinte carbone que les actuels, on peut réutiliser des matériaux d'anciens chantiers." justifie Moetai Brotherson au sujet des projets "verts".

"Il y a une volonté d'avoir une attention particulière pour les archipels" détaille Eric Spitz. Dans le cadre de la Convention éducation prévoyant un soutien à la modernisation des constructions

scolaires publiques du second degré, le comité de pilotage a retenu l’opération de reconstruction des

cuisines pédagogiques et pension du collège de Ua Pou permettant ainsi la réhabilitation et la mise aux

normes en matière d’hygiène. Le taux de réalisation est de 82% sur la précédente convention.