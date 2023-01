L'exil des jeunes Polynésiens à la recherche d'opportunités

Le manque d'opportunités en Polynésie pousse beaucoup de jeunes à partir faire leurs études et travailler à l'étranger. Parmi les multiples options, le Canada est une destination prisée.

MG •

En quête de nouveaux horizons, les jeunes sont de plus en plus nombreux à quitter la Polynésie. Les opportunités se font rares, surtout dans le domaine de l'informatique et du digital.

Témoignages

Christian a tenté sa chance au Canada en 2009 ; aujourd'hui il est bien installé dans le petit village de Longueuil au sud de Montréal et gère sa boîte de consultant en informatique. "Au Canada, c'est très facile d'ouvrir une entreprise. Il y a beaucoup d'avantages fiscaux", explique-t-il. Christian détient désormais le statut de résident permanent : il a les mêmes droits qu'un canadien, sans le droit de vote ni la nationalité.

Malgré son hiver extrêmement rude, le Canada attire pour son côté multiculturel, accueillant et facile d'accès pour les personnes francophones. Raiarii est étudiant. Il souhaiterait se former au Canada dans le secteur des jeux vidéos. "Si tout se déroule bien et que je suis accepté dans l'école, j'y vais", répond-il sans hésiter. Et d'ajouter : "on n'a pas beaucoup d'opportunités ici (...). Au moins, ça fera de belles vacances à mes parents quand ils viendront me voir !"

Exil des jeunes talents

Comme lui, un grand nombre de jeunes Polynésiens nourrissent cet espoir. "On est submergés de demandes. Ils ont très envie de partir, on est là pour les rassurer" confirme le directeur de Catch up éducation, une agence qui accompagne les étudiants dans leurs démarches d'exil vers le Canada mais aussi l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon.

Le problème, c'est qu'à cause de ces départs, la Polynésie manque de jeunes talents...

Un salon de l'étudiant est prévu les 11, 12 et 13 février 2023 au Hilton, auquel participeront divers acteurs de secteurs différents venus de l'étranger.