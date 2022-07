Les Etats-Unis célèbreront lundi 4 juillet leur "Independance day"... Un événement organisé à travers le monde auquel n'échappe pas la Polynésie française. Chaque année, associations et communes mettent en avant les couleurs américaines. C'est le cas ce dimanche à Mahina.

Polynésie la 1ère (MLSF), Laina Tetuanui •

L'heure est à l'américaine à Mahina. La commune organise ce dimanche plusieurs activités qui mettent en valeur le pays de l'oncle Sam. Concours, animations musicales, danses ou encore sport sont prévus au programme. Une édition haute en couleur, comme l'explique Hinoi Fritch, conseiller municipal à Mahina.

Une activité qui attire les petits et les grands, les Harleys Davidson. Chaque année, plus d'une cinquantaine de bolides sont au rendez-vous et font le bonheur de 100 enfants issus de familles défavorisées.

L'heure est à l'américaine à Mahina • ©Ismaël Tahiata

Pour les propriétaires de ces Harleys Davidson, c'est un pur bonheur de partager ces moments avec les enfants.