L'importance de Noël pour les chrétiens

Toutes les décorations et les offres commerciales autour de Noël nous font presque oublier qu'il s'agit avant tout d'une fête religieuse. Le 25 décembre, tous les chrétiens célèbrent la naissance de Jésus Christ.

TT / MG •

Devenue une célébration universelle consacrée à la famille, Noël correspond originellement à un événement religieux phare : "c'est la naissance du Christ et la consécration de ta relation avec Dieu", explique une paroissienne... Pour la plupart des chrétiens, Noël se fête donc dans les églises, autour de chants et de messes. La foi est librement exprimée...

À Mataiea par exemple, les fidèles sont nombreux à célébrer Jésus "pour tout ce qu'il nous a donné. [Nous sommes] heureux et humbles. Il faut rester humbles !" dit une autre paroissienne.

Le 25 décembre est donc un jour symbolique, souvent choisi par les parents pour baptiser leurs enfants. Les églises tentent de faire perdurer ce symbole. "Nous devons continuer cette mission, de joie, d'amour et d'espérance. Nous sommes tous prêts à l'accueillir et à l'adorer" décrit à son tour une pasteure.

L'église de Jésus-Christ et des Saints des derniers jours axe toutes ses actions autour du Christ. Les mormons fêtent généralement Noël en famille. "Pour la période Noël nous avons une campagne qui s'appelle 'éclairer le monde' qui sert justement à rappeler à tout le monde, l'importance de fêter Noël et surtout de se rappeler de la naissance du Christ et de faire du bien autour de soi. (...) Nous n'avons pas de culte spécial, nous laissons le soin aux familles de célébrer cela chez eux" détaille le président du pieu de Mahina, Nelson Graffe.