L'invité café : capitaine de corvette Wallerand Faivre d'Arcier

L'invité café du 1er mars 2023 est le capitaine de corvette Wallerand Faivre d'Arcier au sein du service de recrutement de la marine nationale.

SD •

Le capitaine de corvette Wallerand Faivre d'Arcier a présenté les métiers disponibles dans la Marine Nationale.

En 2022, sur les 4000 postes à pourvoir dans la Marine, on compte plus de 90 jeunes polynésiens et polynésiennes. Par ailleurs, chaque année, la Marine propose également en Polynésie une quinzaine de contrats volontariat pour une durée de 2 ans renouvelables une fois, une quarantaine de places en préparation militaire Marine, une dizaine de postes dans la réserve opérationnelle ainsi qu’une vingtaine de stages professionnels.

La Marine, c’est 80 métiers répartis dans 14 domaines d’activité (opérations navales, restauration , mécanique et maintenance, aéronautique navale , navigation et manœuvres, soutien, systèmes d’information et de communication, cybersécurité, protection, sécurité, nucléaire, plongée , forces sous-marines, renseignement.

La Marine Nationale recrute ! On a pour objectif d'augmenter entre 7% à 10% l'effectif dans l'Outre-mer.

On recrute sans curriculum vitæ. Nos métiers sont ouverts de la classe de 3e jusqu'au Bac +3. Nos polynésiens sont les bienvenues sans la Marine Nationale. On cherche des personnes motivées par les métiers de la Marine Nationale.

La Marine Nationale est ouvert à la féminisation. A ce jour 15% effectif de femmes travaillent à la Marine Nationale. On souhaite encore augmenter.

Le capitaine de corvette Wallerand Faivre d'Arcier est interrogé par Ibrahim Ahmed Hazi :