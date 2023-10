Les défis du ministre Ronny Teriipaia : l'enseignement bilingue, harcèlement scolaire, décrochage, violence et l'absentéisme des enseignements

L'invité café du lundi 2 octobre 2023 est Ronny Teriipaia, ministre de l’Éducation.

Le ministre Ronny Teriipaia a partagé ses principales préoccupations en matière d’éducation et de défis actuels. Le harcèlement à l’école est un problème majeur qui a fait l’objet de discussions sur les solutions possibles.

Des mesures ont été mises en place pour combattre le décrochage scolaire, et la question de l’absentéisme des enseignants ainsi que de leur remplacement a été abordée.

Les écoles bilingues font face à des défis cruciaux, mais des discussions constructives et des actions ciblées peuvent contribuer à améliorer la qualité de l’éducation et à créer un environnement plus sûr pour les élèves.

La promotion des chants traditionnels au sein des établissements scolaires est un élément essentiel de l'âme polynésien. Il est nécessaire d'intégrer l'apprentissage tous ces chants dans les écoles

