L'invitée café : Christelle Lehartel - 12/10/2022

L'invitée café du mercredi 12 octobre 2022 est Christelle Lehartel, ministre de l'éducation

Les établissements scolaires sont sous les feux de l’actualité depuis ces dernières semaines. Les élèves comme les enseignants sont toujours sous le choc après l’agression au couteau survenue, le lundi 10 octobre, d’un collégien par un lycéen.

Invité de notre matinale radio, Christelle Lehartel, ministre de l'Education revient sur le drame qui s'est produit au collège Henri Hiro de Faa'a mais aussi elle soulève plusieurs aspects de l’éducation comme le décrochage scolaire, la fracture numérique ou encore le dialogue avec les parents d’élèves et le bien-être de l’élève à l’école.

Des parents d'élèves qui sont fatigués disent-ils, du non remplacement des professeurs absents pour causes diverses. Pour eux cette fois trop c'est trop et ils se tournent vers la ministre de l’éducation.

"Nos enseignants et personnel éducatif sont formés à la gestion de crise dans leur établissement. Le risque zéro n'existe pas, nous avons installé des caméras de surveillance dans plusieurs établissements. La cellule de crise de la DGEE apporte un soutien psychologique aux élèves et aux enseignants. "

