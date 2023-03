L'invitée café : Nabila Gaertner-Mazouni - 02/03/23

L'invitée café du jeudi 2 mars 2023 est Nabila Gaertner-Mazouni, professeur en écologie marine et vice-Présidente de l'Université de Polynésie française, en charge de la Recherche.

Polynésie la 1ère ; SD •

Le pôle de recherche de l’université ouvre ses portes ce jeudi 2 mars sur le campus de l’Université d’Outoumaoro.

Un chantier de plus de 2 ans à 1,2 milliard de francs répartis entre l’État, compétent en matière d’enseignement supérieur, et à hauteur de 30% de l’investissement, le Pays et les fonds propres de l’établissement.

Ce nouvel édifice de 5 000 mètres carrés rassemblera en un même lieu des chercheurs disséminés dans différents bâtiments et il sera équipé de laboratoires, dotés de "plateaux techniques de haut niveau"

Ce pôle de recherche est une révolution. C'est une trajectoire nécessaire pour améliorer les conditions d'accueil de nos étudiants mais également les équipes de recherches.

Depuis une dizaine d'années, l'UPF est engagée dans une politique de fédération et de partenariats avec l'ensemble des acteurs du fenua (IRD, Institut Louis Malardé, IFREMER...)

L'UPF organise sa prochaine conférence sur le thème "Océan, insularité et grandes transitions : l’apport de la recherche, de l’innovation et des partenariats pour explorer des solutions", le jeudi 2 mars 2023 sur le campus d'Outumaoro.

Des rencontres organisées entre les acteurs de la recherche, les institutions locales, les acteurs économiques et le grand public pour le développement d'axes de collaboration innovants.

Nabila Gaertner - Mazouni est interrogée par Ibrahim Ahmed Hazi :

Félix ATEM, Maître de conférences en anglais est interrogé par Carlos Natua :