L'invitée café : Sandra Levy-Agami - 30/01/2023

L'invitée café du lundi 30 janvier est Sandra Levy-Agami, présidente de la fédération Vahine Orama.

Le sexisme ne recule pas que ce soit en France ou en Polynésie française. Au contraire, il perdure et ses manifestations les plus violentes s’aggravent. Tel est le constat alarmant du rapport annuel 2023 du HCE (Haut Conseil à l’Egalité) sur l’état du sexisme en France, qui s’appuie à la fois sur les derniers chiffres officiels et sur les résultats du baromètre réalisé par l’institut Viavoice auprès de 2500 personnes représentatives âgées de 15 ans et plus.

Selon celui-ci, 23 % des hommes de 25 à 34 ans sondés considèrent qu'il faut "être parfois violent pour se faire respecter", contre 11 % du reste de la population masculine. De même, un homme sur cinq de cette jeune génération estime que "vanter ses exploits sexuels auprès de ses amis hommes" permet d'être respecté en tant qu'homme, contre 8 % du reste des hommes.

Le sexisme s'aggrave dans les jeunes générations, contrairement à ce qu'on pouvait penser et espérer.

Avec la présidente de la fédération Vahine Orama, elle a fait le point sur le rapport du Haut Conseil à l'Egalité entre les femmes et les hommes.

L'association Vahine Orama a constaté depuis une dizaine d'années que les jeunes se mettent en couple de plus en plus jeune et cette violence s'installe très tôt chez les jeunes.

Le respect doit être réciproque entre la fille et le garçon. Il faut un accompagnement au quotidien pour les jeunes couples.

Je souhaite une vraie politique publique menée sur la famille et de donner plus de moyens financiers.

Sandra Levy-Agami est interrogée en direct par Ibrahim Ahmed Hazi :