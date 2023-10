L’invitée du café : Roselyne Nauta, retour d’un pèlerinage mouvementé

L'invitée café du mardi 17 octobre 2023 est Roselyne Nauta, pèlerine.

Roselyne Nauta, qui faisait partie d’une délégation de pèlerins bloquée en Israël suite à l’offensive lancée par le Hamas le 7 octobre dernier, a partagé son témoignage. Les pèlerins ont dû passer par la Jordanie, la Turquie et l’Italie avant de pouvoir rejoindre la France. Ils sont revenus en Polynésie le dimanche 15 octobre au fenua et ont été accueillis comme des héros.

Cette pèlerine a décrit l’accueil chaleureux qu’ils ont reçu à leur retour, ainsi que les scènes marquantes de leur voyage, notamment les embouteillages monstres sur la route de Bethléem, les sirènes et les détonations des roquettes et des missiles, et les contrôles de passeports par les militaires à chaque barrage.

Elle a évoqué les moments difficiles, comme lorsqu’ils ont entendu pour la première fois les sirènes et les détonations. Malgré la peur et l’angoisse, personne ne se plaignait et chacun gardait le silence.

Je ne regrette pas ce pèlerinage malgré l’attaque terroriste. J’ai eu la chance de partir en Israël, j’ai appris à prier avec le cœur.

