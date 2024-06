La charte "école en santé" reconduite pour tenter d'améliorer la santé des Polynésiens dès le plus jeune âge

La charte "école en santé" a été reconduite lundi 10 juin, entre la DGEE, le ministère de l’éducation, et les services du ministère de la santé.

Selon la dernière enquête santé de 2016, sur les comportements de santé des 13 à 17 ans scolarisés en Polynésie française, plus de 40% de ces jeunes sont en surpoids. Face à ces chiffres alarmants, il est important d'apprendre dès le plus jeune âge à prendre soin de son corps. La charte "école en santé" permet ainsi aux professionnels d'intervenir dans les écoles à travers des visites médicales, des actions de santé bucco-dentaire, des campagnes de vaccination obligatoire, des enquêtes de dépistage (RAA, filariose), et des initiatives de promotion de la santé. Prévention, écoute et formation sur les gestes sont autant de thèmes abordés auprès des adolescents.

On a besoin du ministère pour mieux éduquer les élèves à tous ces gestes de santé. Et par ailleurs, on a aussi besoin d'eux pour faire un certain nombre de dépistages, parce-que plus on détecte tôt les problèmes que peuvent rencontrer les élèves, mieux ils se portent. Donc on a besoin de tous travailler ensemble. Directeur de la DGEE

Les dispositifs école et CJA en santé ont été créés en 2017. Le renouvellement de la charte qui y est associée vise à poursuivre l'effort conjoint et garantir un environnement scolaire sain et favorable au développement de chaque élève en Polynésie.