La danse de Tahiti sacrée meilleure danse folklorique de France

10 nouvelles troupes amateures de métropole et d’Outre-mer ont été sélectionnées pour cette édition 2023. Et c'est notre groupe Hei Tahiti qui a remporté le trophée !

Polynésie la 1ère (IB) •

Après le succès de a première édition en 2022 lors de laquelle la danse tahitienne avait obtenu la 2e place, Le grand concours des régions est revenu pour une 2e soirée inédite vendredi 5 mai 2023.

Chaque troupe avait à cœur de proposer sa meilleure danse dans des décors créés pour chaque prestation afin de voyager au rythme des performances. Venues de Bretagne, d’Occitanie, du Grand-Est, de Nouvelle-Aquitaine, des Hauts-de-France, de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, d’Auvergne-Rhône-Alpes, de Centre-Val de Loire mais aussi de Tahiti et de la Guadeloupe, 10 troupes fières de leur région et de leur histoire se sont affrontée pour tenter de soulever le trophée de « la meilleure danse folklorique de France 2023 » : et c'est Hei Tahiti qui l'a remporté !

Voici leur prestation :

Félications à tous les membres de Hei Tahiti pour ce superbe show qui a conquis la France entière.