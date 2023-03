La douane a du flair pour les trafiquants de stupéfiants

La nouvelle recrue de la douane n'a pas d'uniforme mais un flair infaillible qui promet des sueurs froides à tout trafiquant de drogues. Cret, c'est son nom, a rejoint les rangs de la brigade cynophile qui lutte contre les stupéfiants à l'entrée comme à l'intérieur de nos frontières.

Kaline Liénard, Teupoo Fatupua Avae (HY) •

Méfiez vous de sa petite bouille de chien, car même sans uniforme, Cret au flair légendaire ne laisse rien passer. Formée en Nouvelle Zélande pendant 2 mois, elle détecte non seulement l’odeur de la drogue mais aussi de l’argent, et ce, sur tous les terrains.

Cret chien anti-stupéfiants au travail à l'aéroport de Tahiti Faaa • ©Teupoo Fatupua Avae / Polynésie la 1ère

« Que ce soit le maritime, l’aérien, le postal… les envois rapides également. Donc on peut être amenés à être appelés par d’autres administrations, comme là… on peut prêter main forte à la police, à la gendarmerie, quand ils sont en manque d’effectifs. Donc oui effectivement on est amenés à travailler partout. » confie Thierry Amaru, Agent de constatation principal 1ère classe BSE de Faa’a

Cret, le chien anti-stupéfiant au travail 03 • ©Teupoo Fatupua Avae / Polynésie la 1ère

Le fléau de l'Ice

L’ice, la métamphétamine, est devenue depuis ces 10 dernières années, un fléau en Polynésie française. La crise covid en 2020, a réduit le trafic entre la Polynésie et l'International, les frontières ont même été fermées pendant quelques mois, ce qui a eu un impact direct sur l'importation de cette drogue. La rareté du produit a fait grimper la demande et les prix, le marché a ainsi repris de plus belle en 2021, avec 10 kilos saisis par les autorités. En 2022, les saisies doublent, aujourd'hui cela représente près de 10% du total des saisies sur l’ensemble du territoire français, triste record.

Entre les trafiquants et les forces de l’ordre, c’est un véritable jeu de cache-cache et de devinettes. La drogue peut ainsi être dissimulée à l’intérieur de jouets, de coussins ou encore de rames de paddle-surf

« Les 2 dernières grosses saisies ont été effectuées dans des sacs (...) de boxe. Et aussi dans des appareils électroniques. Des vidéos projecteurs, des enceintes, ou même des confiseries. » Selon Samuel Loiseau Contrôleur principal des douanes à l’aéroport de Faaa

Cret, le chien anti-stupéfiant au travail 02 • ©Teupoo Fatupua Avae / Polynésie la 1ère

Les trafiquants, rivalisent d'ingéniosité et prennent des risques pour l’appât du gain, car en Polynésie, le gramme d’ice se vend à prix d’or, entre 150 000 et 300 000 francs ici (entre 1000 et 3000 euros) contre 3000 francs (28€) en moyenne dans les autres territoires français. Pour lutter contre ce trafic, les deux brigades des douanes ont été renforcées l’année dernière. Au total, ils sont :

« 60 agents de surveillance, avec 3 équipes cynophiles. On a des agents formés également en matière de fouille de navires, donc on diversifie nos moyens, et on diversifie les différents vecteurs d’interventions. » selon Dominique Legaud Chef divisionnaire des douanes en Polynésie Française

Des moyens diversifiés qui nécessitent une synergie d’équipe, et un suivi. Tous les 3 mois, les chiens de la brigade cynophile reçoivent la visite de leur maître néo zélandais, pour mettre à jour leur formation.