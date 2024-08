La foire à la rentrée scolaire

Dernier week-end avant la rentrée scolaire... Outre les stylos et les cahiers, les garde-robes aussi se renouvellent pour l’occasion. Les enfants ont souvent un penchant pour les produits à la mode qui ne sont pas en promotion. Heureusement, certains magasins proposent des opérations spéciales… Combien les familles sont-elles prêtes à dépenser pour les courses de la rentrée ?

La fille de Germaine voulait un T-shirt dans cette boutique branchée du centre-ville, pleine à craquer. Finalement, elle a le coup de cœur pour une coque assortie à ses accessoires. Vérification du stock pour satisfaire ses trois enfants, qui semblent avoir trouvé leur bonheur. Le budget pour la rentrée : entre 50 000 et 100 000 Fcfp.

Pittman table aussi sur 50 000 Fcfp pour que son fils ait des vêtements neufs pour la rentrée, chaussures y compris. Mais il faut être prêt à dépenser plus. Les enfants veulent souvent les mêmes tenues que leurs amis et les marques à la mode. "Ils ne prennent pas les Taaroa, les Top News, c’est vraiment les marques, Hurley, les trucs les plus chers quoi ! Mais il faut donner aussi aux enfants, leur faire plaisir, comme ça ils sont heureux.".

Quand on aime on ne compte pas...

Les parents s’affairent à quelques jours seulement de la rentrée. Et les petits yeux scintillent devant ces appareils électroniques dernier cri… "On voulait faire une surprise aux filles pour la rentrée. Sauf que c’est un peu à l’eau parce que le 16 n’est pas encore sorti. L’idée c’était vraiment de leur offrir un nouveau téléphone, confie Eva Rupea, C’est un sacré budget donc il faut investir, d’où l’intérêt pour nous de se renseigner sur le plan Micro".

Plan Micro ou autres permettent de payer des produits en plusieurs fois. Les magasins jouent le jeu des offres promotionnelles pour la rentrée, le mieux c’est de comparer… Comme dit le proverbe, quand on aime on ne compte pas.