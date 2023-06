La gendarmerie forme et recrute

Des conférences et des ateliers dynamiques avec démonstration de matériels ont enchanté les élèves qui ont pu toucher du doigt les différents aspects du domaine de la sécurité publique. Plusieurs élèves de la 1 ère MS ont d’ailleurs décidé d’intégrer la réserve de gendarmerie puis de tenter un des concours d’entrée à la gendarmerie à l’issue de leurs études. C’est le cas de Monovai, élève en 1 ère MS : « le domaine de la sécurité m’a toujours intéressé et c’est la raison pour laquelle je me suis engagé dans cette filière. Mais je n’avais pas de projet précis et ces journées de formation m’ont vraiment permis de découvrir les métiers de la gendarmerie, ses valeurs et son professionnalisme ».

Cette action commune entre la gendarmerie de Polynésie et l’Éducation Nationale a été rendue possible par la signature d’un partenariat en janvier 2023. « Nous avions depuis longtemps la volonté de nous insérer dans le dispositif de Classe Défense et Sécurité Globale (CDSG) qui existe entre l’Éducation Nationale et l’armée. Mais nous nous sommes rendus compte qu’un partenariat avec la gendarmerie avait plus de sens pour notre filière Métier de la Sécurité. La volonté commune du Vice-rectorat et de la Gendarmerie de Polynésie d’aboutir sur ce dossier a permis sa signature en un temps record », explique Madame Constant, chef d’établissement au lycée Don Bosco.