La langue pa'umotu : entre complexité et préservation

La langue pa'umotu est une langue extrêmement complexe. Il existe 7 « parlés anciens » qui dépendent de la région où l’on se trouve aux Tuamotu. Cette langue a pu être préservée et perpétuée grâce notamment à la musique.

MG / KL •

La semaine des langues régionales se poursuit. Jeudi 25 novembre, on s’intéresse au reo paumotu. Il s'agit d'une langue très complexe car il existe 7 aires linguistiques aux Tuamotu. Il y a donc 7 façons différentes de le parler. L’Académie Paumotu a pour mission de codifier tout ce vocabulaire, cette grammaire et cette syntaxe propre à chaque région, afin de pouvoir produire des textes et des livres pouvant être utilisés dans l’enseignement - un véritable challenge.

Dans les années 1980, Pauro Arakino écrit une chanson à son fils Tanemaruatoa alors qu'il s’engage dans l’armée : il a souhaité lui transmettre un message à travers sa musique.

Il a fait toute une petite histoire à ma maman, en lui disant de transmettre le message d’encouragement, et puis de bienfait de partir découvrir d’autres horizons. Mais que Tane n’oublie pas que un jour il viendrait sur la métropole pour le rencontrer quoi. Michel Arakino



La langue a été préservée notamment grâce à la musique. Car les paumotu l’utilisent pour raconter leur histoire : des événements importants ou de la vie quotidienne.