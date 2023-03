La maison de l'enfance à Faaa fait le bonheur des tout-petits

Partager :

La maison de l’enfance à Faaa organisait sa journée portes ouvertes mercredi 22 mars. Au programme, des ateliers à destination des parents et des enfants afin d’améliorer leurs liens et leurs relations. Les parents profitent de cette occasion pour découvrir l'établissement, avec ses aires de jeux et ses espaces aménagés pour accueillir les plus petits, de 0 à 5 ans.

La maison de l’enfance, c’est un peu comme un mini disneyland. Tout est pensé et ajusté à la taille des tout-petits. C’est pourquoi Vai et ses enfants viennent au minimum deux fois par semaine. « Régulièrement on y vient avec mes 2 enfants…on y trouve des jeux adaptés à leurs âges. Pour moi, de la compagnie avec d’autres adultes. On a beaucoup de conseils avec les taties et l’éducatrice spécialisée qui s’occupent de la maison de l’enfance », décrit la mère de famille. Rassurer Cette maison est un espace dédié au soutien et à l’éveil des plus jeunes. Elle reçoit également des enfants suivis par les travailleurs sociaux. « Ici, ils rencontrent d’autres enfants de leur âge. Mais aussi d’autres personnes, adultes, dans le cadre des activités qui leurs sont proposées », explique Danielle Ahupu, auxiliaire de vie à la pouponnière de Pirae. Des ateliers sont dispensés chaque jour. Ici, on partage les outils de la parentalité positive. Ils sont basés sur la compréhension de l’enfant, et l’expression de ses émotions. « Tant que la colère elle est là, je n'ai pas accès à la compréhension de l’enfant. Il ne peut pas comprendre ce que j’ai à lui expliquer. Donc ça ne sert à rien de lui donner des informations. Il faut d’abord laisser la colère partir, laisser la colère s’exprimer et ensuite on peut lui expliquer des choses. Donc ça peut être courir dans le jardin, souffler sur le volcan de la colère, dessiner le dragon de la colère. » témoigne Maud Gobin, puéricultrice et coach parental. Accompagner Toutes ces activités sont destinées aux enfants de 0 à 5 ans, mais les plus âgés peuvent aussi venir. La seule condition est d’être accompagné par un adulte. « Que ce soit des parents, des grands parents, des nounous, des professionnels. Donc même dans un projet d’enfant, en tant que futurs parents, ou professionnel aussi de la petite enfance, vous pouvez venir ici aussi », souligne Nadège Peytavy, éducatrice de jeunes enfants. La maison de l’enfance est un service gratuit disponible dans six communes de Polynésie. Elle vous accueille tous les jours de la semaine, y compris pendant les vacances et les journées pédagogiques.

