La Marine fait son forum des métiers

Le forum des métiers de la Marine est prévu demain de 8h00 à 16h00 à la base marine

Cette journée constitue pour les visiteurs une opportunité d’échanger directement avec des jeunes marins de tous grades et de toutes spécialités. Sur place, différents stands présenteront une large palette des métiers proposés par la Marine nationale et les filières de formation associées. Des visiteurs qui pourront aussi visiter la frégate de surveillance Prairial, avec à son bord l’hélicoptère Dauphin. En 2022, sur les 4000 postes à pourvoir dans la Marine, on compte plus de 90 jeunes polynésiens et polynésiennes. Par ailleurs, chaque année, la Marine propose également en Polynésie une quinzaine de contrats volontariat pour une durée de 2 ans renouvelables une fois, une quarantaine de places en préparation militaire Marine, une dizaine de postes dans la réserve opérationnelle ainsi qu’une vingtaine de stages professionnels.