La méthode Montessori s'invite dans les écoles traditionnelles

La méthode Montessori est en place dans plusieurs établissements scolaires. En France et dans le monde, elle fait de plus en plus d'adeptes.. Cette méthode a été adaptée au programme traditionnel dans une école de Papeete.

M.C / H.H •

Cela fait maintenant trois ans que la méthode Montessori a été adoptée dans cette classe de maternelle de Papeete. La pédagogie Montessori repose sur l'éducation sensorielle et kinesthésique de l'enfant.

La main est un élément principal de l'apprentissage sensorielle. • ©Hubert Liao

Dans la méthode Montessori, l'utilisation des cinq sens est favorisée. Par exemple, la main est un élément principal de l'apprentissage sensorielle. La méthode vient s'ajouter au programme de l'éducation nationale. Lorenza Cheung Yan, professeur des écoles à Saint Paul-Sainte Thérèse a remarqué "on avance plus vite surtout au niveau de la phonologie, ceux que j’ai depuis trois ans là ils sont en section des grands, ils ont l’oreille plus fine, ils arrivent à donner la valeur sonore des lettres. Certains arrivent à décoder des mots ».

Pour ces enfants qui ont entre deux ans et demi et cinq ans, c'est une approche non conventionnelle des langues, des mathématiques et de la vie en communauté. Ici, chacun travaille à son rythme. Un changement perçu même à la maison, puisque Nuutea Lai, mère d'un garçon remarque " j’ai vu une évolution, il a des compétences relationnelles, de bienveillance avec les autres. Et le système de tutorat/tutoré entre enfant je trouve que naturellement cela se développe bien et même en terme d’autonomie je le trouve très autonome. »

Cette pédagogie est appliquée dans 12 classes de l'école Saint Paul-Sainte Thérèse à raison de deux heures par jour.