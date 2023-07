Courir le 29 juillet pour porter la cause des femmes battues

C'est une première à Tahiti. Le conseil des femmes organise samedi 29 juillet la Nuit des Relais au parc Paofai. Toutes les entreprises et les particuliers volontaires sont invités à participer, par équipe de cinq à dix personnes. Cette course permettra de récolter des fonds pour le futur centre d'accueil Pu o te hine here, destiné aux femmes victimes de violences intrafamiliales.

La Nuit des relais existe déjà en métropole. Cette année elle a eu lieu à Paris et à Bordeaux et va se dérouler pour la première fois à Tahiti, le 29 juillet. Initiée par le conseil des femmes -qui regroupe à ce jour vingt associations oeuvrant pour la condition et les droits des femmes, des enfants et des familles de Polynésie- en collaboration avec la fondation des femmes, la fédération locale d'athlétisme et la ville de Papeete, la Nuit des Relais va permettre de récolter des fonds en faveur du futur centre d'accueil Pu o te hine here.

[Ce sera] pour nous aider à payer les bâtiments que nous sommes en train de construire. Il y en a un qui est bientôt fini, on aura un deuxième bâtiment à faire et un fare pote'e. Françoise Teriierooiterai, trésorière adjointe au conseil des femmes et représentante de la fédération d'athlétisme de Polynésie

Le conseil des femmes a besoin d'environ cent millions pour achever le chantier du nouveau centre d'accueil pour les femmes victimes de violences conjugales. Évidemment, la course ne permettra pas de réunir tous les fonds mais elle y participera... Toutes les entreprises et les groupes de particuliers volontaires doivent former une équipe de cinq à dix personnes.

Les chefs d'équipe sont invités à se présenter entre 12h et 17h pour le marquage avant le premier départ prévu à 18h20. Les participants se passent ensuite le relais toutes les 8 minutes pendant 2 heures. "C'est accessible à tous !" commente Françoise. L’objectif est de faire un maximum de tours sur un parcours prédéfini dans les jardins de Paofai jusqu'à 21 heures, dans une ambiance festive, avec plusieurs cadeaux à la clé.

En parallèle, il y aura les tu'aro ma'ohi et les équipes des relais pourront aussi gagner des points en participant aux défis dans l’arena sportive et dans le village associatif. Ces points seront transformés en mètres de course et seront ajoutés à la distance finale parcourue par chaque équipe. Celle ayant réalisée la plus grande distance remporte le prix de la meilleure performance.

Courir pour les femmes de Polynésie, "c'est très important, parce-que c'est une réalité polynésienne" souligne la marraine de l'événement, qui n'est autre que Mareva Galanter. Miss Tahiti 1998 et Miss France la même année, elle est engagée dans plusieurs causes, notamment celle de l'environnement en Polynésie. Très attachée au Fenua, où elle est née, la reine de beauté encourage les initiatives locales pour sensibiliser. "On n'est jamais assez nombreux pour partager ces messages. Tant que je le peux, je le ferai" dit-elle.

Chaque année, 1 500 Polynésiennes sont victimes de violences intra-familiales en Polynésie, ce qui fait environ quatre femmes par jour. Un récent rapport de la Chambre Territoriale des Comptes dénonce l'inaction du pays en la matière. "Ce n'est pas normal. Si je peux apporter ma petite notoriété pour cette cause, cela me tient à coeur. Cette nuit des relais est un moyen de récolter de l'argent. Il y a des familles, il y a le centre d'hébergement d'urgence...Mais toutes ces associations n'ont pas forcément le moyen d'aider toutes ces femmes parce-qu'il y en a beaucoup" pointe Mareva Galanter. En vacances au Fenua, elle sera présente à l'événement...

Rendez-vous donc le 29 juillet ! Même le plus petit geste peut faire la différence...

Contact :

lanuitdesrelaistahiti@gmail.com

+689 87733045

Facebook : @NuitDesRelaisTahiti

Inscription : nuitdesrelais.org