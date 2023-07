La première boutique dédiée aux matériaux traditionnels du Fenua

Dans la rue Paul Bernière à Pirae a été inauguré dimanche 23 juillet, le premier shop de matériaux locaux, dédiés aux costumes traditionnels et à l’artisanat…une boutique unique en son genre qui va enfin permettre de s’approvisionner en coquillages, plumes ou more…et bien d’autres choses encore.

Mereini Gamblin •

Parfois, pour terminer votre costume du Heiva ou votre bijou du jour, vous avez encore besoin de seulement quatre petits coquillages…dans la nouvelle boutique d’Alex et Herevai, vous pourrez les trouver ! “Pour les petits créateurs c’est une bonne idée, quand ils auront besoin de 100 grammes de matériau, ils vont juste prendre 100 grammes : ils consomment vraiment ce qu’ils prennent” explique Alex Vanfau.

Vous pourrez y trouver des instruments de musique, des more, toutes sortes de plumes... • ©MG / Polynésie la 1ère

L’idée venue en dansant

En fait, le couple propose à la vente toutes sortes d’étoffes traditionnelles, au détail ou au poids -coquillages, plumes, graines, more, pae’ore, pepita etc. Il est possible d’en trouver au marché de Papeete ou chez des particuliers, mais il s’agit là du premier lieu entièrement dédié à la commercialisation de ces produits. “C’est ce qui est étonnant : dans le monde du ‘ori Tahiti, alors qu’on en est le centre, personne n’a songé à cela” souligne Alex.

Lui et Herevai pratiquent tous deux le ‘ori Tahiti. En tant que danseurs, ils ont connu les difficultés d’approvisionnement au moment de fabriquer les costumes pour leurs spectacles… C’est comme ça que l’idée commence à naître dans la tête d’Alex, en 2014, alors qu’il danse depuis 2007 déjà.

Ori Tahiti Supply propose aussi des fauteuils Pomare en location ! • ©MG / Polynésie la 1ère

Du courage, il en faut

“J’imagine que d’autres y ont déjà pensé, mais personne ne l’a vraiment mis en pratique” commente alors Heiura Itae-Tetaa, présente à l’inauguration. Auto-entrepreneuse dans ce qu’elle appelle l’économie culturelle et fondatrice de Speak Tahiti – Paraparau Tahiti, elle félicite Alex, pleine d’admiration.

Heiura est une figure bien connue dans le monde de la culture au fenua. Elle a rencontré Alex alors qu’elle dansait dans la même troupe que lui au Heiva, en 2016. Puis quelques années plus tard, elle fait la connaissance de Herevai, alors qu’elle enseigne dans son cursus, à l’ISEPP. “Je trouve ça très courageux, de toute façon, il faut être courageux pour entreprendre, surtout dans ce Pays” poursuit-elle.

Fournir ici et ailleurs dans le monde

La boutique a officiellement ouvert ses portes lundi 24 juillet. Le Heiva i Tahiti 2023 est déjà passé mais les prochains événements de ‘ori Tahiti arrivent à grands pas, tels que le Solo competition ou encore le Hura tapairu. Mais Alex et Herevai ne comptent pas uniquement sur ces rendez-vous : “on fera de l’export, on travaillera avec des écoles au Mexique, au Japon, en France…on a déjà été contacté par une école du Brésil donc on va expédier du more, des matières premières. L’idée c’est d’être la plateforme de tout ça” nous révèle Alex.

La boutique est située rue Paul Bernière, à Pirae. • ©MG / Polynésie la 1ère

Le couple propose aussi des accessoires en location, à l’image des fauteuils pomare “pour les boîtes d’événementiel, des shootings photo, etc.” ou encore des costumes d’occasion à vendre ou à louer.

“On lance un message aux particuliers : il y a beaucoup de gens qui vont faire un heiva et ne vont pas réutiliser leurs costumes. L’idée, c’est de les leur racheter pour leur donner une seconde vie. Les costumes pourront être revendus pendant le Hura Tapairu…les petites formations qui ont besoin de more ou des choses comme ça pourront les réutiliser à moindre coût. Là on se lance mais on compte s’approvisionner toute l’année : on lance un autre appel aux fournisseurs locaux pour nous fournir des more. On pense en acheter vingt par mois.”

De quoi être prêts à fournir plus de monde, au prochain Heiva…