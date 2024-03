La première école bioclimatique de Polynésie inaugurée à Moorea

Après 55 ans d'existence, l'école de Papetoai devient le premier établissement scolaire bioclimatique du Pays.

Nohaura Rurua / Mereini Gamblin •

L'école bioclimatique de Papetoai a été inaugurée le 29 février 2024. L'établissement a été complètement reconstruit selon les dernières normes environnementales en vigueur et mis au goût du jour. L'école primaire va désormais puiser son énergie dans la lumière et la ventilation naturelles, grâce à une orientation optimisée des bâtiments. "Je suis né à Papeotai, j'ai grandi ici, j'étais à l'école ici. C'est la plus ancienne école de Moorea...je suis vraiment content qu'elle soit devenue une école bioclimatique" se félicite le maire de la commune, Evans Haumani.

Initiée par le Gouvernement Fritch, elle a coûté près de 530 millions cfp, financé à plus de 70% par le fond intercommunal de péréquation et à 25% par la commune de Moorea-Maiao, grâce à un prêt contracté auprès de l'AFD, l'agence française de développement. "On ne peut que soutenir ce type de projet, pour améliorer le bien-être des enfants à l'école et réduire la consommation d'énergie" encourage le ministre de l'Éducation, Ronny Teriipaia.