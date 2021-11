La première journée de Mathias au fenua

Mathias est arrivé, samedi soir, à Tahiti. Son voeu est donc exaucé : le petit garçon de 8 ans, atteint d'un cancer incurable, va donc visiter le pays de son héroïne préférée : Vaiana. Accompagné de ses parents, de son grand frère, de son oncle et sa tante, Mathias a participé pour sa première journée au fenua à pique-nique. Reportage.

24 heures de voyage pour un petit garçon déjà très diminué, c’est un pari un peu fou mais la famille y tient. Puisque Mathias n’a plus que quelques mois à vivre, il faut exaucer son dernier vœu : voir la Polynésie, celle des personnages du film Vaiana.

Sans se concerter, les Polynésiens lui ont offert ce premier cadeau : "On a décidé en famille de lui offrir un petit rayon de soleil ce soir", confie Tereva Renauteau, qui a endossé le temps d'une soirée le rôle de Maui. Une surprise qui a ravi les parents de Mathias.

Et, aujourd’hui, en début d’après-midi, c’est le grand frère qui l’emmène au parc Paofai pour son premier contact avec Tahiti. Le petit garçon est évidemment très fatigué. "Sa vue s'est dégradée mais je sais qu'il entend toujours, il comprend, c'est un garçon très vif d'esprit donc, oui, il a notion de tout ce qu'il se passe autour", explique son frère Maxime.

Toute la famille est là ainsi que quelques amis et des supporters Polynésiens : "C'est à nous Maohi de l'accueillir comme il se doit (...) Il faut être là", confie Vaiata Pito

Entre grand soleil et grosses pluies, le piquenique s’organise et Mathias s’est endormi dans le vacarme bienveillant des Narbonnais et des Tahitiens. Il partira bien trop tôt vers Rohotu Noa Noa, le paradis polynésien, mais il aura senti , perçu, entendu le pays de ses héros et c’est cela qui compte.

