La rentrée scolaire spéciale de Vaipuarii et ses deux filles

C’est la rentrée des écoles primaires ce mercredi 10 août. Les élèves en cours élémentaires ou en maternelle ont découvert leur nouvelle classe. Pour les parents, il a parfois fallu changer les habitudes des vacances : comme l’heure du couché et du levé. Nous retrouvons les deux filles de Vaipuarii que nous avons déjà rencontrées mardi. Elles font toutes deux leur rentrée scolaire à l'école Hitivainui, à Titioro.

NS (MLMG) •

6h15, les filles de Vaipuarii passent à table pour petit déjeuner en famille avant d’aller à l’école. Déjà douchées, habillées et même maquillées, mais pas totalement réveillées... En ce moment, Vaipuarii ne peut pas compter sur son mari puisqu'il est en campagne de pêche pour deux semaines. Par contre, son beau-père loge avec elles et l’aide dans ses tâches. Il a observé l’enthousiasme de ses petites filles à l'idée de retourner sur les bancs de l’école.

En ce moment, le beau-père de Vaipuarii l'aide dans ses tâches, puisque son mari est en campagne de pêche pour deux semaines. • ©Polynésie la 1ère

Cette rentrée scolaire est très spéciale pour la famille. La fille aînée de Vaipuarii a été élevée par une de ses tantes dès sa naissance. C’est la première fois en 8 ans qu’elle revient vivre chez sa mère. Vaipuarii aurait voulu vivre cette rentrée avec son mari.

Ce matin-là, la maman emmène ses filles à vélo. Un moyen de transport exceptionnel et uniquement pour aujourd’hui nous assure-t-elle. Les filles n’ont pas de casques, mais heureusement l’école n’est qu’à un kilomètre. Arrivée bien avant l’heure, elles n’ont plus qu’à attendre la sonnerie et découvrir leur nouvelle classe.