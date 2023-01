Le blues de la rentrée pour les étudiants des îles

Après un mois de vacances, les étudiants de l'UPF sont de retour. Les jeunes hébergés sur le campus, souvent originaires des îles, reprennent doucement leurs habitudes...

CF / MG •

"[C'est] un peu dur après les grandes vacances, mais voilà : il faut aller à l'école", confie Anihau, étudiant originaire de Huahine. Il est responsable du bâtiment et veille au grain. Pour lui, le retour à la réalité est parfois difficile.

Les cours ont repris pour les étudiants polynésiens... Ceux des îles sont de retour dans leur logement universitaire. Certains ont déjà fait leur rentrée la semaine dernière, comme Tefaunui, originaire de Tikehau aux Tuamotu. Inscrit en licence professionnelle spécialisée dans la maîtrise de l'énergie et l'environnement, il a repris les cours le 9 janvier. Manutea aussi revient de son île natale, Raiatea. En première année de droit, il vit au Centre d'hébergement des étudiants, comme Tefaunui. Il reprend les cours le 16 et profite de ce dernier jour de vacances pour faire le ménage avant le retour de son co-locataire.

Une quarantaine d’étudiants habitent chacun des bâtiments du CHE. Ceux d’en haut sont plutôt réservés aux anciens. Le service "pick me up" a repris et les étudiants peuvent donc aller faire leurs courses dans les supermarchés plus bas. Cette année, les jeunes locataires bénéficient pour la première fois d'un accès gratuit à internet dans leur logement.