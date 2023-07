Le Bougainville, navire multi-missions, de retour sur Papeete

Partager :

Le navire était en mission pendant une période de 2 mois aux Marquises, aux Tuamotu et aux frontièrex de la Z.E.E. L’objectif ? Être présent en tant que police de pêche ou encore faire de la reconnaissance d’atoll. L'association S.O.P Manu a également fait le déplacement, accompagnée de scientifiques. Leur but était de répertorier les espèces animales et végétales des îles éloignées.

R. Nadjarian / H. Yieng Kow

Après plus de 2 mois en mer le Bougainville est de retour à Papeete. L’équipage du navire a pu retrouver famille et enfants sur le quai. La joie était bien présente d’autant plus que les missions à bord ont été un succès selon Martin Nicolas capitaine de corvette du Bougainville. Mission du Bougainville • ©Manu SOP Mission du Bougainville • ©Manu SOP La société d’ornithologie de Polynésie Manu à également fait le déplacement, accompagnée de scientifique. Mission du Bougainville • ©Manu SOP L’objectif de l’association était de répertorier les végétaux et les espèces d’oiseaux des îles éloignées. Mission du Bougainville • ©Manu SOP Les précisions de jean François Buteau, scientifique et membre de l’association S.O.P Manu Mission du Bougainville • ©Manu SOP La prochaine mission du Bougainville est prévue dans deux semaines aux Australes avec a son bord un nouvel équipage.

