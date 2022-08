Le cadastre au plus près de la population

Depuis la semaine dernière, il est désormais possible de retirer un extrait de plan cadastral à la mairie de Paea. Un nouveau service proposé par la commune afin d’éviter à ses administrés de se déplacer à Papeete. Le tarif est le même qu’à la direction des Affaires foncières (DAF), 500 Fcfp le document. Une somme qui restera dans les caisses de la commune.

Polynésie la 1ère (MLSF), James Heaux et Jacques Damour •

C'est un service payant encore méconnu des administrés de Paea. Le retrait d'un extrait de plan cadastral ou de situation est désormais possible depuis lundi 22 août. Il suffit de s'adresser à l'un des deux agents du guichet unique affecté à la délivrance des documents.

"Ils ont juste à nous indiquer les références des parcelles qu'ils souhaitent , s'ils n'ont pas ces informations, de nous indiquer le nom de la terre. Au pire des cas, on ferait une recherche manuellement. On leur montre le cadastre et nous indique le PK, le quartier...", explique Alexia Serthelon, cheffe du guichet unique de la ville de Paea.

Du côté de la population, ce nouveau dispositif est appréciable notamment pour les familles modestes qui auparavant n'avaient pas d'autres choix que de se rendre à Papeete. "Pour ne pas que la population ne se déplace tout le temps en ville, ils n'ont pas aussi les moyens pour payer le bus. S'ils n'ont pas d'argent, ils peuvent du coup venir ici pour retirer leur plan cadastral. Ça c'est bien", confie une administrée.

Sur les 48 communes polynésiennes, 30 ont signé une convention avec le Pays pour pouvoir délivrer des plans cadastraux moyennant la somme de 500 Fcfp, le même tarif qu'à la direction des Affaires foncières. La volonté étant que le service public se rapproche des usagers, assure Loyana Legall, directrice des Affaires foncières.