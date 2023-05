Le CHPF participe au salon Santexpo à Paris

Du 23 au 25 mai, le CHPF donne rendez-vous au salon Santexpo 2023, à Porte de Versailles à Paris, sur le stand de la Fédération Hospitalière Régionale du Pacifique Sud (FHRPS) dans le village des Outre-mer.

Polynésie la 1ère (MSLF) avec communiqué •

À travers sa participation au salon, le CHPF souhaite mettre en avant ses atouts et ses singularités, partager ses enjeux et nouer des collaborations et partenariats avec l’écosystème de santé public comme privé.

Il consolide ses projets de coopération avec les établissements hospitaliers de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna avec lesquels il partage une démarche commune dans le cadre de la FHRPS : animer un espace spécifiquement dédié à la promotion de leur région à Santexpo.

Ce premier jour a été rythmé par le passage sur le stand du ministre de la Santé, François Braun, accompagné du président de la FHF, Arnaud Robinet, puis de la Secrétaire d’État chargée du Développement de la Francophonie et des Partenariats internationaux, Chrysoula Zacharopoulou. Le stand a rencontré un grand succès avec de nombreux visiteurs tout au long de la journée.