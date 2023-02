Le collège d'Arue ouvre sa classe défense, en partenariat avec l'armée

Partager :

Sensibiliser les jeunes aux notions de citoyenneté et aux questions de défense, c’est possible à Arue. L’armée et le collège s’unissent pour les inculquer aux élèves et peut-être créer de nouvelles vocations.

NS (MEL LG) •

Faire découvrir les métiers de l’armée dès le collège pour faire naitre des vocations et sensibiliser les élèves sur la citoyenneté, c’est l’objectif d’une convention signée entre le collège de Arue et la marine nationale, le 16 février. La 14ème sur le territoire. De cet accord nait une classe défense et sécurité globale. Le reportage de Nicolas Suire et Patrick Tsing Tsing :

