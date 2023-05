Le concours cocotier de Polynésie française : "HA'ARI Contest 2023".

Première édition du concours cocotier "HA'ARI Contest 2023", en partenariat avec la Communauté du Pacifique et la Direction de l'agriculture, le jeudi 01 juin 2023 à la Mairie de Punaauia.

MM •

Le "HA'ARI Contest 2023" ce concours autour du cocotier a pour objectif de recenser, valoriser le patrimoine et la biodiversité polynésienne, en vue de la conservation des variétés productives, résistantes aux maladies et aux changements climatiques ou présentant des caractéristiques économiques ou culturelles d’intérêt. C'est d'ailleurs plus d'une vingtaine de variétés de cocotiers collectés par CAPL (Chambre de l'Agriculture et de la Pêche Lagonaire) provenant de nos archipels, qui concourent dans 3 catégories :

Catégorie 1 : la noix ayant le meilleur rendement en amende

la noix ayant le Catégorie 2 : la noix présentant la fibre la plus longue

la noix présentant Catégorie 3 : la noix la plus originale.

Les 3 catégories du concours de "HA'ARI Contest 2023" • ©Freepik/potagercity/promix

Le jury de sélection regroupe les professionnels du secteur privé représentatifs de cette filière : métiers de la production, métiers la transformation agro-alimentaire, métiers de la transformation cosmétique et métiers de la transformation artisanale, ainsi que des représentants du Pays.

Ce concours, lancé en décembre 2022, récompensera les meilleures noix de coco ce dimanche 04 juin 2023 lors des floralies 2023 et seront multipliées puis diffusées aux professionnels. Chacun des lauréats bénéficiera d'un prix en numéraire et d'un coffret cadeau.

Cette 1ère édition du concours cocotier est organisée par la Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL), financé par l’Union européenne dans le cadre du programme PROTEGE et lancé par la Communauté du Pacifique en partenariat avec la Direction de l’Agriculture (DAG).

Cet événement met en avant la diversité, mais surtout le potentiel énorme du fruit du cocotier. Elle soutient également la valorisation des sous-produits du cocotier, en dehors du coprah, principale production issue de cocoteraies polynésiennes.

La filière cocotier sera le vecteur principal de cette édition ou bien alors la thématique, les animations et les ateliers seront en lien avec le cocotier. Ainsi, l'opération 'ETE, donnera aux exposants le défi de créer des stands "zéro plastique", en privilégiant les matières naturelles. D'ailleurs, au-delà des fleurs et du cocotier, ce projet offrira aux visiteurs un programme d'animations riche et diversifié, autour de l'agriculture familiale et du développement durable.

À l'issue du concours, un déplacement des techniciens agricoles des services du Pays se fera pour effectuer le recensement des variétés de cocotiers primées en vue d'enrichir le champ semencier du Fenua et de procéder à leur multiplication par hybridation et leur conservation.

Toute la population est invitée à visiter l'évènement, ce jeudi 01er juin 2023 à 10h00, à la Mairie de Punaauia.

Retrouvez toutes les informations du concours ici.