Le confinement prolonge aussi la continuité pédagogique

Avec la prolongation du confinement, la fermeture des écoles, centres de jeunes adolescents, collèges, lycées et lycées professionnels publics et privés sera maintenue du lundi 6 septembre au dimanche 19 septembre. Parallèlement, la continuité pédagogique et éducative va se poursuivre.

Avec le confinement, la continuité pédagogique sera aussi prolongée. Ainsi en ont décidé logiquement les autorités de l'Etat et du Pays ce matin.

"En conséquence, seuls les élèves internes continueront à être accueillis dans les écoles et établissements selon les modalités habituelles.

Pour tous les élèves (externes, demi-pensionnaires, internes), la ministre de l’Éducation, de la modernisation de l’administration en charge du numérique, Christelle Lehartel, a chargé la direction générale de l’éducation et de l’enseignement (DGEE) de prolonger d’une semaine, du lundi 6 septembre au vendredi 10 septembre, la continuité pédagogique et éducative mise en œuvre depuis le début de ce confinement.

Cette continuité sera déclinée sous toutes les formes possibles afin de répondre aux besoins et aux contraintes des familles notamment en matière de connexion :

les livrets d’activités pédagogiques "papier" fournis par les écoles, collèges et lycées,

les ressources numériques en ligne avec la page web dédiée bilingue,

les programmes pédagogiques sur les chaînes de télévision et le contact direct téléphonique ou en visioconférence deux fois dans la semaine avec l’élève et la famille par le professeur des écoles dans le 1er degré ou le professeur principal dans le second degré. Ce quatrième point est primordial pour garder le lien entre l’élève et son école ou son établissement scolaire.

Les directeurs d’école, les chefs d’établissement et leurs équipes restent à l’écoute des familles et des élèves pour la mise en œuvre de cette continuité pédagogique et éducative.

En outre, la semaine de vacances scolaires est maintenue du samedi 11 septembre au dimanche 19 septembre. Il n’y aura pas de continuité pédagogique durant cette semaine de congés."