Le conseil des ministres propose de fermer les écoles pour le relais de la flamme

Partager :

Le conseil des ministres de ce mercredi 5 juin propose de fermer toutes les écoles (premier et second degré) de Papeete, Pirae et Faa'a, à partir de 13h, en raison du passage de la flamme olympique, le 13 juin prochain. Les communes et les chefs d'établissement ont le dernier mot et la plupart ont déjà prévu une fermeture.

Lucile Guichet avec communiqué •

Le conseil des ministres de ce mercredi 5 juin propose de fermer les écoles publiques et privées, les centres de jeunes adolescents (CJA), et les établissements d'enseignement publics et privés du second degré des communes de Papeete, Pirae et Faa'a, et ce à partir de 13 heures le jeudi 13 juin. Les élèves internes continueront à être accueillis dans leurs structures. Une proposition émise en raison du passage de la flamme olympique qui entraînera la fermeture de certains axes routiers, avec un impact évident sur la circulation. Bien que la fermeture des écoles relève de la compétence de chaque commune et la décision de fermeture des établissements d'enseignement du second degré relève de chaque chef d'établissement, le conseil des ministres propose d'adopter une vision générale. Certains établissements scolaires ont par ailleurs déjà annoncé qu'ils seraient fermés. Evènement à suivre en direct tout au long de journée, de 6h15 à 21h, sur Polynésie la 1ère. Retrouvez le programme ici.

Partager :