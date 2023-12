Le gouvernement solidaire en fauteuil roulant, bientôt de nouveaux aménagements sur le front de mer

Le lundi 4 décembre, Moetai Brotherson et ses ministres ont symboliquement parcouru quelques centaines de mètres entre la présidence et la gare maritime, en fauteuil roulant. Une manière de soutenir l'accès et l'aménagement du centre ville pour les PMR et marquer la journée internationale des personnes handicapées qui a eu lieu le 3 décembre.

Mereini Gamblin / T.Teriitua / N.suire •

Vous avez peut-être vu ce cortège un peu spécial en ville lundi matin : tout le gouvernement en fauteuil roulant. Le président et ses ministres se sont mis dans la peau de personnes à mobilité réduite le temps d'une virée vers la gare maritime, à la demande de la déléguée interministérielle au handicap et à l'inclusion, Nathalie Salmon-Hudry.

Le handicap, on peut en discuter 10 000 ans mais il faut le vivre pour le comprendre. Nathalie Salmon-Hudry, déléguée interministérielle au handicap et à l'inclusion

Et ils ont vite réalisé que la tâche est bien plus ardue qu'elle en a l'air. Rien qu'entre la présidence et la gare maritime, les membres du gouvernement ont tous rencontré des difficultés. Et encore, ils étaient accompagné d'un cortège pour bloquer la circulation sur leur passage...

J'ai cru que j'allais mourir quatre fois ! Moetai Brotherson, président de la Polynésie française

Outre l'effort physique, le bitume peut rapidement devenir un parcours du combattant pour les personnes en fauteuil roulant. "Manipuler ces fauteuils est un vrai exercice. Moi j'ai un fauteuil qui tirait un peu sur la droite donc il fallait que je compense tout le temps avec le bras droit. Et puis le moindre obstacle invisible aux gens mobiles : une petite brindille, une petite aspérité dans le sol, ça devient un obstacle majeur pour quelqu'un en fauteuil roulant. En plus on ne l'a pas fait dans les conditions réelles, puisqu'on avait les personnes du SAS qui faisaient la circulation" poursuit le président.

Alors imaginez dans les vraies conditions... "Je me mets à la place d'une personne PMR non accompagnée qui doit prendre un passage piéton, ou emprunter la route parce-que le trottoir n'est pas adapté, à cause d'une racine qui a déformé le trottoir. Ces personnes mettent leur vie en danger quasiment tous les jours et c'est notre responsabilité en tant que société de faire ce qu'on peut pour les aider" confie le chef du gouvernement.

Les membres du gouvernement ont réalisé les difficultés liées au fauteuil roulant alors qu'ils étaient accompagné d'un cortège pour bloquer la circulation. • ©Nicolas Suire / Polynésie la 1ère

Le président a montré dès le départ qu'il allait s'engager dans cette cause, avec la nomination de Nathalie Salmon-Hudry en mai dernier. Depuis, plusieurs aménagements pour favoriser l'accès des PMR ont été construits, comme dans le centre-ville ou à la gare maritime. Le président annonce que d'autres verront "bientôt" le jour au niveau du front de mer. Moetai Brotherson s'engage à poursuivre au mieux les aménagements sur la partie de la chaussée qui relève du Pays. Pour la partie qui relève des communes, une discussion sera engagée avec ces dernières.