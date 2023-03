Le groupe Brasserie de Tahiti se lance dans la grande distribution

C’est une information Radio 1. Le groupe Brasserie de Tahiti rachète les supermarchés Hyper U et Happy Market ! Les compromis de vente ont été signés le mois dernier. Si cette transaction doit encore être validée par l’Autorité polynésienne de la concurrence, les salariés sont, pour l’heure, rassurés.

Polynésie la 1ère (MLSF), Aiata Tarahu et Patrick Tsing Tsing •

Hyper U entre les mains du groupe Brasserie de Tahiti… L’opération bruisse dans les couloirs de l’hypermarché et ne laisse pas les clients habituels indifférents. "On se pose des questions. D’abord sur le prix des produits : est-ce qu’ils vont augmenter, est-ce qu’ils vont baisser ? Et aussi sur les produits que l’on trouve, que l’on a l’habitude de venir chercher à Hyper U, est ce qu’on va les retrouver ?", confie une cliente.

Informés la semaine dernière, les représentants du personnel sont sereins. Les 147 employés de l’hypermarché ne seront pas impactés par la transaction. "À l’heure actuelle, nous ne sommes pas menacés dans notre emploi, au contraire, peut-être qu’il y aura un plus qui sera rajouté à notre emploi, mais sinon, tout ce qui a été acquis en amont sera gardé", explique Teanau Poroi, employée de Hyper U et représentante syndicale de O oe to oe rima.

De son côté, Gilles Helme, représentant syndical A ti’a i mua et employé de la Brasserie de Tahiti, se dit rassuré. "Si le groupe Brasserie rachète, c'est que je dirais que le groupe doit être en bonne santé, qu’il garde déjà leurs acquis, qu’ils aient un avenir beaucoup plus certain. Moi je suis plutôt pour ces familles."

Aujourd’hui, le groupe Brasserie de Tahiti, ce sont des hôtels, des entreprises industrielles, des commerces, du textile, des navires… En 2021, l’entité a engrangé plus de 26 milliards de Fcfp de chiffre d’affaires, et emploie plus de 1 200 employés. Si les ventes sont conclues, le groupe fera alors son entrée dans la grande distribution.

"C'est dans la continuité de la diversification qu'on a eue au cours des dix dernières années. Aujourd'hui, ce sont des sociétés qui sont en bonne santé donc il n'y a pas de raison qu'on vienne modifier le nombre d'effectif. Nous souhaitons poursuivre l'excellent service que nous avons avec l'ensemble de nos clients que ce soit en termes de produits ou en termes de tarifs", estime Amine Sekkat, directeur général délégué du groupe Brasserie de Tahiti

Dans l’attente d’une réponse de l’Autorité polynésienne de la concurrence, les transactions devraient être conclues dans six mois. À noter que la direction de Happy Market n'a pas souhaité s'exprimer.