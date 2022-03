Le lycée agricole de Nuku Hiva ouvre ses portes

Le Lycée agricole St Athanase de Nuku Hiva, unique lycée agricole des Marquises, a ouvert ses portes au public. Pour faire découvrir le temps d’une journée, le travail des étudiants au plus grand nombre.

Marie Curvat / H.H •

Les élèves du lycée agricole attendaient avec impatience l'arrivée des visiteurs qui ont pu découvrir par petits groupes les ateliers préparés.

Au programme de la visite : découverte des formations allant de la troisième au CAP puis au Bac professionnel. Les visiteurs ont également pu découvrir ou redécouvrir le fonctionnement de l’hydroponie ou encore le travail de greffe, les ateliers technologiques et même le bâtiment d’élevage de porcins.

le bâtiment d’élevage de porcins du lycée agricole de Nuku Hiva. • ©Marie Curvat

Les élèves ont en profité pour exposer et mettre en vente des plantes aromatiques et des semis de légumes. Toutefois, ce qui a le plus retenu l'attention des visiteurs semble être la serre de vanille de l'établissement.

La serre de vanille de l'établissement. • ©Marie Curvat

À ce jour, il s'agit de la deuxième floraison des plants de vanille. Pour le moment la vanille est seulement vendu mûre par l'établissement aux préparateurs de vanille. Lafie Reva, professeure d'agronomie et de production végétale, espère "dans les prochains mois, on pourrait avoir des formateurs pour nous former pour qu'on puisse avoir le diplôme de préparateur " et ainsi pouvoir proposer un produit fini à la population de Taiohae.