Le lycée Gauguin impose un nouveau code vestimentaire à ses élèves

Au lycée Paul Gauguin, les élèves doivent dorénavant suivre un nouveau règlement intérieur. Une petite piqure de rappel concernant la tenue vestimentaire à adopter, une façon de réaffirmer la règle pour éviter certains abus, selon le proviseur, dans cet établissement de 1600 élèves.

Pierre Emmanuel Garot, Caroline Farhi •

"Toute tenue impudique fera l'objet d'un rappel à l'ordre, puis d'une sanction en cas de récidive". L'avertissement est campé par le proviseur Jean Pascal Vins.

Tenue correcte exigée, c’est le mot d’ordre au lycée Gauguin. Depuis la rentrée, les élèves sont invités à s’habiller de façon décente.

"Y a pas grand monde qui respecte, moi je ne fais pas cas de cette règle là" rétorquent Ravanui et Herevau, dans les couloirs de l'établissement. "Ce sont les robes courtes et les crod-tops qui sont pointés du doigt par les surveillants".

"Ce sont les garçons qu'il faudrait éduquer", lancent certaines lycéennes scolarisées. • ©P.1ère

Pas de grand bouleversement pour les élèves qui peuvent toujours porter shorts et robes. Même si la règle est jugée par certains trop sexiste. "C'est d'abord un problème entre les garçons et la direction. Une question d'éducation, comme pour les devoirs" pour Violette. "Mais parfois, certaines lycéennes ont un comportement inapproprié", observe Manarii.

"Nous ne sommes pas dans une démarche mysogine" tient à préciser la direction de Gaugin. "J'ai parfois du reprendre un garçon qui était torse nu dans l'établissement. C'est acceptable en cours d'EPS, pas dans d'autres cours !"

Jean Pascal Vins, proviseur du lycée Paul Gauguin rappelle à l'ordre ses 1600 élèves • ©P1ère

Voté à l’unanimité du conseil d’établissement en Juin dernier, le nouveau règlement intérieur s’adresse aussi bien aux filles qu’aux garçons. et "voté par les représentants des élèves, des parents et du corps enseignant", ajoute M.Héllouin, professeur d'anglais. "On ne fait pas de fixation, l'usage du téléphone portable est aussi revisité par le réglement intérieur, le lycée est un lieu social, "il faut éviter les tenues exhibitionnistes. C'est d'ailleurs également mentionné noir sur blanc dans certains commerces " conclut J.P. Vins

Au final, aucune sanction à relever à ce jour. Juste une piqure de rappel parce qu’on ne vient pas habillé au lycée comme à la plage.