« Le mana était fort ce matin à Teahupoo » : ce qu'il faut retenir du relais de la flamme à la mi-journée

La flamme de l’Olympie passe pour la première fois en Polynésie, jeudi 13 juin. Le relais mobilise 400 forces de l’ordre et inaugure la grande fête sportive des Jeux Olympiques, à partir du 27 juillet. Vahine Fierro ouvre l’événement à Teahupoo, avant de passer la flamme au premier relayeur, Hira Teriinatoofa.

Le temps semble s’être arrêté à Teahupoo, alors que Vahine Fierro s’avance tout sourire, lanterne à la main, à bord d’une pirogue depuis le spot de Havae. L’atmosphère est chargée d’énergie, sous un ciel gris et couvert, avec en arrière-plan, les bruits de la vague mythique. Elle est accompagnée de plusieurs personnalités de Teahupoo et de Paris 2024 comme Pascal Luciani et d'un des gardiens de la flamme, qui seront au côté des relayeurs tout au long de la journée. Ils veillent à ce que « le feu sacré » ne s’éteigne jamais et que le parcours se déroule sereinement pour les éclaireurs.

Vahine Fierro a emmené la flamme sur la plage du PK0, pour la passer à Hira Teriinatoofa, jeudi 13 juin. • ©Gilles Tautu / Polynésie la 1ère

Vahine Fierro et Kauli Vaast sont accueillis par un chant d'honneur sur la plage du PK 0, avant que le flambeau ne passe entre les mains de Hira Teriinatoofa, ancien champion de surf et entraîneur de l'équipe de France pour les JO 2024. La torche chemine ainsi à travers la haie d'honneur formée de planche de surf par les enfants puis le petit chemin de sable noir qui mène jusqu'à la nouvelle passerelle.

Le soleil n'est pas encore levé sur la passerelle de Teahupoo, jeudi 13 juin. • ©Gilles Tautu / Polynésie la 1ère

Les habitants de ce village du bout du monde, devenu une véritable capitale du surf, sont venus nombreux pour admirer le spectacle. Ils ne le verront peut-être qu'une seule fois dans leur vie...

Vahine Fierro, Hira Teriinatoofa et Kauli Vaast pour le départ de la flamme, à la pointe de Teahupoo, le 13 juin 2024. • ©Gilles Tautu / Polynésie la 1ère

C’était incroyable, c’était une fierté et un honneur de pouvoir on a eu une petite pluie de bénédictions, c’était magique et spécial. Avec toute la population… Le mana était très fort ce matin à Teahupoo. Vahine Fierro, surfeuse professionnelle

Après la Shiseido Tahiti Pro début mai, qui a servi de répétition générale, les Jeux Olympiques débutent avec ce relais de la flamme, « beaucoup d’émotions, beaucoup de joies, ça fait briller la Polynésie partout dans le monde » décrit Pascal Luciani, enthousiaste. Pour Philippe Klima aussi, le moment est historique. « Ce n’est pas donné à tout le monde. Merci d’avoir choisi Tahiti pour les Jeux olympiques de surf », exprime Philippe Klima ancien champion dans la discipline, et ex-président de la fédération tahitienne de surf.

La population, les élus et plusieurs personnalités présents au premier tronçon de Teahupoo, jeudi 13 juin au petit matin. • ©Mélissa Chongue / Polynésie la 1ère

La fierté se lit aussi sur le visage des maires de Taiarapu-Ouest, Jonathan Tarihaa ainsi que Tetuanui Hamblin. Le président du pays, Moetai Brotherson est présent, avec la ministre des Sports Nahema Temarii. Il se prête au jeu des photographes, entouré des enfants de la commune. L'effervescence fait vibrer quelques instants le petit village avant que la flamme ne poursuive son chemin.

Tahiti, enflammée

124 relayeurs sont mobilisés, tous de blanc vêtus, entre 6h30 et 19h30, jeudi. « Ce n'est pas un parcours continu de Teahupoo à Papeete, ça se fait sur des tronçons identifiés, allant de 800 mètres à 6 kilomètres pour le plus long, qui sera le dernier. [Quand] le dernier relayeur arrivera, il y aura un mini-chaudron en plein milieu de la fosse de Toata, et il l'allumera pour l'occasion », a expliqué Teeeva Carreau-Teauna, coordinatrice opérationnelle en charge de l'événement, plus tôt dans la semaine.

400 gendarmes et policiers mobilisés pour le relais de la flamme, ici sur le tronçon de départ sur la passerelle de Teahupoo. • ©Gilles Tautu / Polynésie la 1ère

Après Teahupoo, la flamme a ensuite rejoint Teva I Uta (Mataeia et Papeari), convoyée par un important dispositif de sécurité et ovationnée par la population, venue apporter son soutien aux enfants de la commune choisis comme éclaireurs. Le relais a ensuite animé Papara, où Raimana Van Bastolaer faisait partie des porteurs.

Les relayeurs de Papara. (13 juin 2024) • ©Ariihoe Tefaafana / Polynésie la 1ère

Un second convoi a commencé, en parallèle, à enflammer la côte Est, d'abord à Hitia'a O Te Ra pour finir son sixième segment à Papenoo. Parmi les relayeurs, on a vu Heifara Tahutini, surfeur originaire de Papenoo et Christian Chee Ayee, athlète en fauteuil roulant, « heureux » et « fier » de porter la flamme.

Du monde à Punaauia pour le relais de la flamme, jeudi 13 juin 2024. • ©Poihere Taaroamea

À l'Est comme à l'Ouest, des groupes d'habitants, bénévoles, scolaires, entonnent des chants entament des pas de danses, sur les places et les plages publiques. Sur le bord des routes, enfants et adultes acclament les convois et agitent joyeusement des drapeaux aux couleurs des Jeux Olympiques et de la Polynésie.