Le marché de la puff s'étend à Raiatea, malgré l'annonce de la loi Tabac 2

Depuis février, deux boutiques de cigarettes électroniques ont ouvert à Raiatea. C'est une première sur l'île sacrée. L'un des gérants de l'une de ces boutiques, originaire de Hava’i, avait à cœur de faire aboutir ce projet. Et il l'a fait, malgré la loi Tabac 2 qui devrait interdire e-cigarettes jetables. En métropole, l'interdiction est en vigueur depuis le 25 février.

Mi-février, deux cofondateurs d'une boutique de cigarettes électroniques ont ouvert leur cinquième boutique…à Raiatea. Ils ont lancé leur marque en juillet 2022 et rencontrent depuis, un succès fulgurant. Non seulement c'est une première sur l'île sacrée mais c'est aussi extrêmement symbolique pour l'un des fondateurs, originaire de Raiatea. "C'est son île natale et pouvoir y implanter une activité tout en créant des emplois locaux est une vraie fierté" confie son associé.

Une affaire qui marche

Les deux acolytes ne dévoilent pas leur chiffre d'affaires mais ils laissent entendre que les comptes sont au beau fixe. "Je ne peux pas vous donner de chiffre précis mais je peux vous dire que notre activité nous a permis de créer treize emplois déclarés. Pour nous, c'est un indicateur concret de notre croissance et de notre engagement à développer une entreprise pérenne, tout en contribuant à l'économie locale" précise l'un des patrons. Quelques semaines après leur installation à Raiatea, un second commerce de vapoteuses a vu le jour sur l'île.

La nouvelle réglementation annoncée par le ministre de la Santé en 2023 n'effraie pas les professionnels du secteur, qui continuent de développer leur activité. La loi Tabac 2 prévoit d'interdire les puffs -les cigarettes électroniques jetables- de limiter le taux de nicotine et surtout, de réduire drastiquement le nombre de parfums autorisés. Cinq au lieu des trois cents actuels… C'est le point le plus gênant de ce projet de loi pour les commerçants. "Le monde de la vape repose sur la diversification des arômes, qui joue un rôle clé dans l’accompagnement des fumeurs souhaitant réduire ou arrêter leur consommation de tabac" estime l'un des gérants.

Danger pour la santé et l'environnement ?

Le problème, c'est que ces arômes au bubble gum, au melon ou à la fraise attirent les adolescents, même ceux qui n'ont jamais goûté au tabac. Dans l'enquête Ea Piahi menée par la direction de la santé en 2024 sur plus de 3 000 adolescents âgés de 11 à 18 ans, 43,1% ont déclaré au moins une consommation de cigarette. 4 élèves sur 7 font usage de la puff.

Il suffit de se rendre aux abords des établissements scolaires de Tahiti pour trouver sans difficulté des consommateurs de puffs. "C’était juste pour sortir avec mes amis et comme tout le monde suivait, du coup j'ai suivi aussi" raconte un jeune homme "Maintenant c’est comme une nouvelle mode quoi !" lâche un autre.

Si aucune donnée scientifique ne l'atteste, les médecins s'accordent à dire que les puffs représentent un danger pour la santé des jeunes qui en font l'usage. "Nous sommes évidemment sensibles au fait que la vape rencontre un certain succès auprès des jeunes et que cela puisse représenter un risque. Toutefois, si l’on se replonge 15 ans en arrière, le même phénomène existait avec la cigarette classique. (...) Contrairement à la cigarette, la vape ne contient ni goudrons, ni monoxyde de carbone, ni combustion qui sont les principales causes de maladies liées au tabac" argumente l'un des patrons, rappelant que la vente est strictement interdite aux mineurs dans ses boutiques.

Ces cigarettes électroniques posent aussi la question du recyclage. Une fois endommagées, leurs batteries au lithium peuvent provoquer de gros incendies. À Tahiti et Moorea, "pour savoir où les déposer, il suffit d’aller sur notre site internet www.fenuama.pf et vous avez une carte de géolocalisation de tous les points de Tahiti et de Moorea qui accueillent les particuliers (...) les cigarettes électroniques" indique Benoît Layrle, directeur général du syndicat Fenua Ma. Mais ces points de dépôts n'existent pas dans toutes les îles de la Polynésie. À Raiatea, il vaut mieux ramener les produits usagés en boutique.

"[Ma mère] souffrait énormément à cause du tabac"

Les deux associés sont convaincus que leur activité peut aider les fumeurs à se défaire définitivement du tabac. C'est d'ailleurs de cette idée que tout a commencé. "Ma principale motivation pour me lancer dans ce business a été ma mère. Elle souffrait énormément à cause du tabac et sa santé se détériorait au point où la situation devenait critique. (...) Après de nombreuses recherches, nous avons identifié les bons produits qui lui ont permis d’abandonner la cigarette. Aujourd’hui, cela fait trois ans qu’elle ne fume plus et son médecin l’encourage dans cette voie" se félicite l’entrepreneur.

Depuis l'annonce de la loi Tabac 2, les commerçants de cigarettes électroniques se préparent… D'après le ministre de la Santé, le projet doit bientôt être finalisé. En métropole, le texte a été adopté par l'Assemblée nationale le 4 février 2025, puis définitivement par le Sénat le 13 février 2025. Ce nouvel article de loi interdit la mise en vente, la vente, la distribution ou l’offre gratuite des cigarettes électroniques jetables (puffs), c’est-à-dire, les dispositifs non rechargeables en liquide, que leur batterie soit rechargeable ou pas.