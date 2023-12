Le mauvais temps s'installe durablement

Partager :

Pas la peine de lever le nez pour percevoir un ciel bas et gris, accompagné parfois de pluies plus ou moins intense. Méteo France l'affirme : ce mauvais temps a pris ses aises au moins jusqu'à la fin de semaine. Et il enlace le territoire, de l'archipel de la société jusqu'aux Gambiers sans oublier une partie des Tuamotu. En cause : la zone de convergence du Pacifique sud, faite de nuages et d'orages.

Polynésie la 1ère (MLSF), James Heaux et Nicolas Suire

En janvier 2017, la Nahoata sortait de son lit dévastant tout sur son passage. Six ans plus tard, certains habitants de Tenaho se souviennent encore de cet épisode pluvieux exceptionnel qui avait conduit les autorités à évacuer une quarantaine de familles. Afin d'éviter que ce scénario se répète, le Pays a engagé en 2019 plus de 730 millions de Fcfp pour sécuriser les berges de la rivière. Une réalisation saluée par premier adjoint au maire. "On a touché du bois parce qu'on a eu une forte houle, une forte pluie et la rivière de Nahoata n'a pas connu les problèmes de 2017 grâce aux travaux de canalisation effectués par le Pays à l'époque. Si bien qu'aujourd'hui, on peut dormir tranquille", explique Abel Temarii, 1er adjoint au maire de Pirae. Mais la saison des pluies ne fait que commencer en Polynésie française. La semaine dernière, Météo France a annoncé que les précipitations seront supérieures aux normes de saison. "Il y a un axe préférentiel, la zone de convergence du Pacifique Sud, un axe de précipitation qui s'active et c'est un couloir préférentiel pour les pluies qui vient depuis les Cook et qui s'étire sur la Polynésie française", précise Thimothée Payan, prévisionniste à Mété-France. ©polynesie

