Le meilleur moment, être en famille pour l'ouverture des cadeaux

En Polynésie ou ailleurs, les enfants ont découvert leurs cadeaux hier soir, ou ce matin. Sont-ils à la hauteur de leurs espérances ? En général oui. Mais pour leurs parents et les grands-parents, plus qu'offrir, leur plus beau cadeau est de se retrouver en famille.

En ce 25 décembre, c'est l'effervescence dans les familles. Depuis ce matin, les enfants qui ont été sages ont déballé leurs cadeaux. Chez les Moetaua, de Punaauia, la jeune Kamalani est très contente. Elle a reçu "un skate, une corde à sauter et un masque. Je vais aller faire du skate dans le quartier, le masque pour aller à la mer, et la corde à sauter pour jouer", dit-elle. Aussitôt dit, aussitôt fait, elle va tester le skateboard sur la terrasse. Kamalani sur sa nouvelle monture. • ©Polynésie la 1ère Pour son grand-père, son plus beau cadeau est de se retrouver en famille. "Ce n'est pas souvent qu'on est ensemble avec les petits-enfants. Je suis souvent en mission à l'extérieur. Le plus important, c'est d'être dans le foyer avec les enfants", explique-t-il. Sa fille est comme lui, son plus beau cadeau est de toute évidence son bébé qu'elle tient dans ses bras. Leur plus joli cadeau. • ©Polynésie la 1ère Dans la famille Tavaearii de Bora Bora, le Père Noël est passé cette nuit. Les enfants ne pouvaient plus tenir, ils voulaient découvrir leurs nombreux cadeaux. Le meilleur moment ! • ©Polynésie la 1ère Avant cela, le grand repas familial. "Tout s'est bien passé, y'a de la joie, du bonheur et c'est tout ce qui compte", déclare Vaiani, la belle petite-fille de papa Tavaearii, le patriarche. Et après la distribution des cadeaux, le soulagement. "Ouf, place au nettoyage !", lâche-t-elle. Les enfants s'amusent, les parents ramassent ensuite les emballages. • ©Polynésie la 1ère Pour cette famille de Bora Bora, l'important était d'abord de se retrouver tous ensemble, comme le veut la tradition de Noël. Autour de papa Johnny, le grand-père Noël ! • ©Polynésie la 1ère Entouré d'une partie de ses 9 enfants, 16 petits-enfants et 14 arrière-petits-enfants au domicile familial à Anau, papa Johnny profite de chaque instant pour admirer et contempler les regards, les cris de joie de ses petits et arrière-petits enfants.

