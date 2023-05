Le ministère des Solidarités réaménagé et plus accessible aux personnes à mobilité réduite

C'est fait ! Après avoir annoncé une meilleure accessibilité des lieux publics aux personnes handicapées dès sa nomination, la ministre des Solidarités a présenté ce matin les aménagements effectués dans son ministère.

Dès sa prise de fonctions le 15 mai dernier, la ministre des solidarités et du logement, en charge de l'aménagement, de la famille et des personnes non autonomes, Minarii Galenon Taupua a eu à cœur d'entreprendre, au plus tôt, des mesures urgentes et pérennes pour répondre aux exigences règlementaires mais aussi et surtout, adresser un message fort de soutien aux personnes en situation de handicap, en rendant les locaux du ministère accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Rampe d'accès et place de parking dédiées. • ©Polynésie la 1ère

En effet, les travaux de réalisation d'une rampe d'accès ont été entamés dès le vendredi suivant la nomination de la ministre.

L'inauguration de cette rampe d'accès a eu lieu ce matin à la Présidence.

La ministre des Solidarités et Nathalie Salmon, déléguée interministérielle au handicap et aux personnes en perte d’autonomie. • ©Polynésie la 1ère

La ministre entend proposer l'extension de ces aménagements à tous les bâtiments et espaces publics, afin d'en permettre un égal accès à tous, dans les plus brefs délais. "C'est une petite action, mais ce sont les petites actions qui vont en faire de grandes, et il faut vraiement en mener autour de nous...Dans les autres ministères, il y aura aussi des aménagements...Les personnes à handicap très particulier sont des personnes invisibles, elles vivent parmi nous, mais on ne les voit pas. On veut démontrer qu'on les voit et qu'on veut vibvre avec pour être heureux", explique Chantal Galenon.

Des toilettes repensées. • ©Polynésie la 1ère

Ces adaptations tenteront, autant que faire se peut, de répondre aux différentes formes de handicap afin d'améliorer le quotidien de toutes les personnes dites extraordinaires.