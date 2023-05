Le petit Akin baptisé en ce jeudi de l'Ascension

40 jours après Pâques, l’Ascension célèbre la montée de Jésus près de Dieu son père. Mort et ressuscité, il quitte ses disciples en leur promettant de leur envoyer l’Esprit Saint. Ce jour férié est une fête pour les catholiques, l’occasion d’ailleurs de baptiser les enfants, comme à la paroisse Maria no te hau.

ET/Cybèle Plichart •

L’eau symbole de purification, promesse d’une vie éternelle. Lorsqu’elle coule sur la tête du petit Akin, le bébé s’immobilise quelques secondes mais ne pleure pas. Aujourd’hui, la joie prédomine car c’est l’Ascension. "On est attiré vers le royaume des cieux", explique Père Landry.

Un peu plus tôt dans la sacristie, le curé se pare de blanc. Deux diacres vont l’assister. Et attention, les vêtements liturgiques portent un nom !

Parmi les fidèles, la famille Howan et donc le petit Akin. Il a huit mois aujourd’hui. L’eau n’est pas le seul symbole du baptême, il reçoit aussi l’huile, symbole de force et de guérison. Quant à la lumière, elle doit illuminer sa vie et le guider. "Quand il a reçu le baptême, il avait les yeux grand ouverts, c'est un bébé adorable", dit fièrement sa marraine Christelle.

Qui a dit que les fidèles boudaient les églises ? Pour l’équipe liturgique de Maria no te hau, c’est déjà la troisième messe de la journée. Sans oublier les baptêmes. "Dans l'année, il faut compter 200", précise Ken Tehei, diacre.

200 enfants cette année, et un seul à 10 heures ce 18 mai 2023, le petit Akin, dont personne n’oubliera le regard.