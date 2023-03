Le pôle de recherches de l'UPF inauguré

C'était ce jeudi 3 mars. L'université de Polynésie française a inauguré son tout nouveau pôle de recherches. Un bâtiment multifonctions de 5 000 mètres carrés, équipé de laboratoires. De quoi donc motiver les étudiants à se lancer dans la recherche au fenua.

Polynésie la 1ère (MLSF) avec Laina Tetuanui et Roan Poutoru •

Ce jeudi était un grand jour pour le monde de l’Université et de l’innovation... En effet, ce matin, les équipes ont célébré l’inauguration et l’ouverture du pôle de recherches sur le campus de l’Université d’Outoumaoro. Un chantier de plus de 2 ans à 1,2 milliard de Fcfp répartis entre l’État, compétent en matière d’enseignement supérieur, et à hauteur de 30% de l’investissement, le Pays et les fonds propres de l’établissement.

Ce pôle est un bâtiment multifonctions de 5 000 mètres carrés, équipé de laboratoires, dotés de « plateaux techniques de haut niveau ». De quoi motiver les étudiants à se lancer dans la recherche en Polynésie française. C'est le voeu de Marie Teikitohe, étudiante en master.

©polynesie

Ce même jour, l'UPF organise sa prochaine conférence sur le thème "Océan, insularité et grandes transitions : l’apport de la recherche, de l’innovation et des partenariats pour explorer des solutions". Des rencontres organisées entre les acteurs de la recherche, les institutions locales, les acteurs économiques et le grand public pour le développement d'axes de collaboration innovants.

"Ce pôle de recherche est une révolution. C'est une trajectoire nécessaire pour améliorer les conditions d'accueil de nos étudiants mais également les équipes de recherches", explique Nabila Gaertner - Mazouni, professeur en écologie marine et vice-Présidente de l'Université de Polynésie française, en charge de la Recherche. Elle était l'invité café d'Ibrahim Ahmed Hazi :