Le portrait de Pouvanaa a Oopa affiché à la Présidence.

Le président Moetai Brotherson a souhaité rendre hommage à Pouvanaa a Oopa en affichant son portrait dans la salle du conseil des ministres, à compter de ce jeudi, date anniversaire du retour du metua en Polynésie, après 15 ans d'exil. La famille de l'ancien député et sénateur était conviée.

Raihei Nadjarian/Lucile Guichet •

C’était il y a 55 ans jour pour jour, Pouvanaa a Oopa est revenu au fenua, après 15 ans d'exil.

A cette occasion, le président Moetai Brotherson a décidé aujourd'hui d’inaugurer un portrait photo de l’ancien sénateur et député, afin de lui rendre hommage, dans la salle dédiée au conseil des ministres.

A la Présidence, une vingtaine de membres de la famille Oopa ont été conviés à cet événement. Ils n'ont pas caché leur joie, leur fierté.

Le 11 octobre 1958, Pouvanaa est arrêté à son domicile, accusé d’avoir tenté d’organiser un incendie de la ville de Papeete. Lors d'un procès bâclé, il est condamné à 8 ans de prison et 15 ans d'interdiction de séjour en Polynésie pour « complicité de destruction d'édifices et détention d'armes et de munitions sans autorisation ».

Grâcié de sa peine de prison en 1966, puis bénéficiant d'une remise de sa peine d'exil, il rentre en Polynésie en novembre 1968. Amnistié en 1971, il est élu sénateur. Il décède le 10 janvier 1977.

En octobre 2018, la commission de révision des condamnations pénales annule ses peines de prison et d'exil.

Pouvanaa a Oopa n'a cessé de demander sa réhabilitation : « La France est une grande nation, et c'est pour cela qu'elle me rendra justice."