Le retour des internes au Lycée du Diadème

Finies les grandes vacances de Noël. Les élèves originaires de Moorea et des districts éloignés de Tahiti sont les premiers à retrouver leurs gigantesques chambrées et leurs cours du soir. En attendant de meilleures conditions d'accueil, prévues en janvier 2026.

Pierre-Emmanuel Garot / Nicolas Suire •

Valérie Flausse, la responsable de l'internat, campe devant la "mini-bagagerie" installée à deux pas des dortoirs. C'est l'une des quelques astuces mises en place par l'établissement pour faciliter la vie de ses 360 internes. "En fait, nous n'avons pas assez de personnel pour pouvoir ouvrir les 8 dortoirs avec les surveillants présents. Et ça mettrait les élèves en retard (...). Au moins, on n'a pas besoin de se balader toute la journée avec nos affaires" précise l'un des pensionnaires.

Retour des 360 internes au Diadème. 15 Janvier 2024 • ©Heidi Yieng Kow / Polynésie la 1ère

6H30, à l'entrée du plus grand complexe éducatif de Pirae. Ils ne sont qu'une trentaine à réinvestir les lieux, car la rentrée est échelonnée sur une semaine. Et depuis 2 ans, la climatisation a remplacé les rares ventilateurs que se disputaient les internes. Autant de moyens pour diminuer le stress des lycéens qui quittent à nouveau leur famille. Et faciliter la vie des maîtres d'internat. Mais le maître-mot des accueillants reste la bienveillance. "Nos élèves sont courageux, car ce n'est pas facile de se retrouver loin de ses proches, dans des dortoirs où il faut partager son intimité avec 46 autres ados".

Manque d'intimité et douche froide

Le mot est lâché. Teupoo, originaire de Moorea explique. "On dort dans des lits bateaux très proches les uns des autres. On a pas le droit de mettre des couvertures autour, même dans un dortoir de filles, pour s'isoler. Sinon, le surveillant vient nous dire de les enlever. Et quand tu vas à la douche, tu es obligée d'attendre ton tour, et il n'y a pas souvent d'eau chaude". Mais parmi les 2050 lycéen.nes inscrit(es) cette année scolaire, les terminales gardent le cap. "On a le bac à passer à la fin de l'année et malgré tout cela, mieux vaut revenir le plus tôt possible à l'internat, il faut se mettre dans le bain le plus rapidement", lâche Grace, en filière GM2.

C'est difficile pour ceux qui viennent de l'île soeur, surtout quand tu débarques ! Car la priorité est donnée aux élèves qui viennent des archipels éloignés, comme les Marquises. Ça a été dur de s'adapter, il faut le vouloir et faire des sacrifices. Mais ça permet de se concentrer sur ses études. Teupoo Tehanavai, interne originaire de Moorea

L'objectif du Ministère de l'Education est de réduire les chambrées à 6-8 internes maximum. Dès Juilllet prochain, deux nouveaux bâtiments seront mis en chantier pour une livraison en Janvier 2026. La rénovation, elle, prendra beaucoup plus de temps.