Le salon du tourisme en pleine grève : l'heure du bilan

Le 29ème salon du tourisme s'est tenu du 30 septembre au 2 octobre 2022, à Mama’o. Le rendez-vous a mal commencé puisque la grève des pompiers d'aérodrome a débuté le même jour. Mais dans l'ensemble, cette édition est plutôt satisfaisante.

TD / RP (MLMG) •

Malgré la grève des pompiers qui affecte les aéroports du territoire, le salon a tourné à plein régime. Selon les dernières estimations, 4 000 réservations ont été enregistrées sur les vols domestiques depuis vendredi. Et pour les hébergements, le quota est quasiment atteint pour la fin de l’année. "On a explosé nos carnets de facture, indique une exposante. Là, on n'a pratiquement plus de places jusqu'à la fin de l'année. Il y a toujours autant de monde."

Pour d'autres en revanche, le bilan est moins joyeux : "ce n'est pas vraiment le plus haut, mais ça va. Vendredi j'ai eu des réservations annulées parce-que les gens ne savent pas s'il y a un vol ou non."

Il s'agit du deuxième salon en présentiel après la levée des restrictions sanitaires. L'événement a regroupé près de 200 exposants dont une quarantaine de nouveaux professionnels.