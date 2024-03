Le Tota Tour en musique

Pour sa 16ème édition, le Tota Tour sera sous le signe de la musique. L’évènement caritatif, organisé au profit des jeunes du centre éducatif Papa Nui, est prévu samedi 16 mars.

Polynésie la 1ère (MLSF), Miri Tumatariri •

Tota Tour and the city, Tota Tour and friends... Pendant trois ans, des concerts étaient organisés avec plus de mille personnes rassemblées place Vaiete. Un concept de Live qui revient donc pour cette 16e édition. L’évènement caritatif, organisé au profit des jeunes du centre éducatif Papa Nui, est prévu samedi à la brasserie Hoa à partir de 18h.

Eto, Sissa-Sue, Pepena... Des artistes du fenua qui vont offrir de la musique en direct. Mais ce n'est pas le seul évènement organisé. "Les jeunes exposent tout le mois de mars sur la thématique du truck et du Tahiti d'antan à la brasserie. On va faire la fête demain soir pour un concert solidaire. C'est 1 500 Fcfp, il reste encore quelques places. Les jeunes seront sur scène et ils exposent, donc on met en valeur leur travail", explique Stéphane Marandin, coordinateur du Tota Tour et directeur du centre éducatif Papa Nui.

Enrichir la prise en charge

Les fonds récoltés sont destinés à favoriser l’inclusion de ces jeunes handicapés par le financement, par exemple d’activité. "On pourrait se satisfaire de la subvention que le Pays nous octroie mais on a de l'ambition. À travers le Tota Tour, notre grand projet annuel, cela nous permet d'enrichir la prise en charge, de financer des activités de judo, d'art plastique, d'équitation, de louer la piscine lorsque les bassins publics sont fermés".